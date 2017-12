Presidente David Almeida prestigia posse da Conselheira Yara Lins

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, participou na manhã desta sexta-feira (15), da posse da Conselheira Yara Lins como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para o biênio 2018-2019. A solenidade foi realizada no Teatro Amazonas, centro de Manaus.

David Almeida destacou a importância da Corte de Contas ter o comando de uma mulher pela primeira vez desde sua criação. “A conduta da Conselheira Yara Lins, que é funcionária de carreira do TCE, sem dúvida alguma, vai resultar em ganhos imensuráveis para o Estado do Amazonas”, enfatizou.

Nova composição

Servidora de carreira do TCE-AM há 42 anos, a conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, de 60 anos, assumiu a presidência do tribunal para o biênio 2018-2019. Em 67 anos de existência da instituição, esta é a primeira vez que uma mulher vai administrar a Corte de Contas.

Foram empossados, também, o conselheiro Mario de Mello como vice-presidente; o conselheiro Julio Cabral como corregedor; o conselheiro Érico Desterro com o ouvidor e o conselheiro Ari Moutinho Júnior como coordenador da Escola de Contas.

