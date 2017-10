Presidente David Almeida participa de entrega à instituições contempladas pelo Projeto Assembleia Cidadã

Na manhã desta terça-feira (10), dia em que retornou às atividades na presidência do Legislativo Amazonense, o deputado David Almeida, participou da entrega das doações arrecadadas por meio do Projeto Assembleia Cidadã. O Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (GAMMA) e Instituto Cultural Iran Tribal, do município de Iranduba, foram as instituições contempladas.

A entrega aconteceu no hall da sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e contou com presença de representantes das duas entidades, e de servidores da Aleam, que fazem parte do projeto.

O presidente David Almeida ressaltou o resultado do trabalho desenvolvido pelo Projeto Assembleia Cidadã. “É um trabalho dos servidores da Assembleia, que se unem para ajudar instituições sociais. É uma iniciativa deles, e aqui, registramos a nossa gratidão a todos que contribuem com doações que vão fazer a alegria de muitas pessoas”, parabenizou.

De acordo com a presidente do projeto, Anabela Freitas, diretora geral adjunta da Aleam, foram doadas próteses mamárias para o GAMMA, e brinquedos para o Instituto de Iranduba. Ela aproveitou a oportunidade, para dizer que tem como objetivo, sensibilizar e engajar o maior número possível de servidores para contribuir ainda mais com o propósito da Assembleia Cidadã.

Assembleia Cidadã – O projeto Assembleia Cidadã nasce do espírito de solidariedade dos servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas que, por meio da iniciativa de seus gestores, deputados, diretores e servidores, assumem o compromisso de prestar apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastrados em entidades sociais sem fins lucrativos.

Com participação voluntária, a doação de um valor autorizado pelo próprio servidor para desconto em folha de pagamento (mensalmente) é creditado em uma conta exclusiva para a realização de doações materiais às instituições mais carentes, de recursos financeiros para aquisição de gêneros alimentícios, vestuários mobiliários, equipamentos, entre outros itens, que variam conforme a necessidade de cada instituição.

Organizados em uma comissão de trabalho, não remunerada, formada por representantes de cada setor do legislativo, avaliam cada demanda que chega à Assembleia, e após checar e comprovar in loco, cada pedido, as doações são realizadas.

