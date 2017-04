Presidente David Almeida anuncia rodízio nos trabalhos da Mesa Diretora

Antes da votação da Ordem do Dia desta quarta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), anunciou a adoção de uma nova medida na condução dos trabalhos parlamentares, no Plenário Ruy Araújo. A introdução do sistema de rodízio entre o presidente e os três vice-presidentes, na condução das votações. “Como nós temos votação toda semana, a cada semana um dos presidentes vai assumir a Mesa para fazer o encaminhamento da votação”, explicou.

“A iniciativa vai permitir a participação efetiva dos membros da Mesa Diretora, na condução das votações”, apontou o presidente David Almeida, acrescentando que, desde que assumiu a presidência em fevereiro deste ano, ele busca implantar uma gestão participativa, envolvendo todos os membros da Mesa Diretora.

O novo sistema foi inaugurado no mesmo dia do anúncio. Logo no início da Ordem do Dia, o presidente David Almeida convocou o 3º vice-presidente, deputado Josué Neto (PSD), para assumir a secretaria da Mesa, a fim de que o secretário e líder do governo Sabá Reis (PR) pudesse conduzir a discussão e encaminhamento das matérias do governo. Em seguida, o 2º vice-presidente, deputado Belarmino Lins (PMDB), foi convocado para conduzir a votação dos projetos constantes na pauta desta quarta-feira (28).