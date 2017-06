Presidente da Aleam, Abdala Fraxe, recebe demandas de vereadores de Tefé

O deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), recebeu, na manhã desta sexta-feira (9), uma comitiva de vereadores de Tefé (a 524 km de Manaus) que trouxe demandas do município.

Na reunião, os parlamentares conversaram sobre medidas que visam levar melhorias para a cidade, entre elas a viabilização de transporte para os profissionais de saúde que atendem as redes municipal e estadual. “O que a gente puder encaminhar pela Assembleia vamos fazer. E o que não pudermos, vamos levar diretamente ao governador David Almeida para que a situação do município possa ser melhorada”, informou o presidente.

Abdala Fraxe disse, ainda, que entregou aos vereadores de Tefé uma cópia da lei que trata do Orçamento Impositivo, a qual permite aos parlamentares a apresentação de emendas à Lei Orçamentária do Estado para serem destinadas às áreas da Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e Cultura, para que os vereadores possam estudá-la e implantar modelo semelhante no município.

“É um passo importante. É um trabalho a mais do Legislativo municipal, não só de Tefé, mas de todos os municípios, porque acredito que essa lei deve ser propagada para que todos os vereadores de todo o Amazonas, assim como a Assembleia, também tenham a oportunidade de participar da solução dos problemas dos municípios”, explicou.