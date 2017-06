Presidente Abdala Fraxe e secretários de Itacoatiara vão à Seinfra solicitar melhorias para o município

O deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), se reuniu, nesta segunda-feira, 05, com o secretário de Infraestrutura do Estado (Seinfra), Américo Gorayeb, e representantes de Itacoatiara para tratar de melhorias no sistema viário do município.

Segundo o deputado, a reunião foi um desdobramento de uma conversa entre o governador do Estado, David Almeida (PSD), e o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, onde foi solicitada a revitalização das ruas do município.

O secretário Gorayeb informou que o Governo já está trabalhando para atender as demandas de Itacoatiara. Ele garantiu que a licitação para a contratação da empresa que irá executar as obras de recapeamento da cidade está em fase final e que está trabalhando para deslocar as máquinas que irão operar o mais breve possível. O secretário afirmou, ainda, que a secretaria está estudando a possibilidade de atender alguns ramais adjacentes.

Participaram da reunião o secretário de Infraestrutura da Itacoatiara, Eduardo Bertoni, o secretário do Interior, Adilon Pereira, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Emerson França e o presidente da comunidade Muiracupuzinho, conhecido como Maranhão.

Gabinete do Deputado Abdala Fraxe (PTN)

Renata Fonseca — (92) 8117-9264 / 3183-4435