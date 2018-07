Presa quadrilha de acadêmicos que fornecia drogas a alunos de faculdade em Porto Velho da Redação

A Polícia Militar conseguiu prender nesta sexta-feira, três traficantes que abasteciam alunos de uma faculdade, nas proximidades do shopping e outros locais em Porto Velho. A ação rápida foi comandada pelo sargento Erivaldo Gusmão de Paula.

Segundo a ocorrência, a guarnição de Gusmão contou ainda com o apoio do serviço velado do 5° BPM, e prendeu Henrique Oliveira de Melo (24), Luiz Gustavo Sobreira Brasil (23) e Lainy Pinheiro Nogueira (21). Com eles foram apreendidos aproximadamente 6 quilos de maconha, além de vários invólucros da mesma droga e cerca de R$ 400 em espécie, balanças de precisão, plástico e insulfilme.

De acordo com a ocorrência, a equipe de Gusmão recebeu denúncia anônima de que o acusado Luiz circulava nas proximidades do Porto Velho Shopping tentando vender drogas. O jovem foi abordado na Rua Barbados com Guiana e flagrado com substancias entorpecentes e R$ 60. Outra parte da droga estava na casa dele, na Rua Costa Rica. Luiz acabou delatando o comparsa Henrique.

Os policiais seguiram até a casa desse acusado, na Rua Don Pedrito, Bairro Escola de Polícia, onde também foram apreendidos dois tabletes de maconha. No local, a acusada Lainy foi detida e disse ser amasiada de Henrique.

Questionada, Lany acabou confessando que alugou imóvel na Rua Raimundo Cantuária, nas proximidades de uma faculdade, no bairro Areal, onde vendia drogas. Na residência foram encontrados outros cinco tabletes de droga dentro de uma geladeira.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, um dos acusados é formado em Biomedicina e os outros dois são acadêmicos de enfermagem.