As inscrições para os Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de agosto. Neste ano, a premiação homenageia os 40 anos da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA e os 20 anos da Rede Amazon Sat.

Os prêmios foram instituídos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e o Banco da Amazônia, com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (SEPLANCTI/AM) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), com o objetivo de selecionar projetos inovadores e reconhecer personalidades que contribuem para o desenvolvimento da Amazônia. Para mais informações acesse http://www.amazonia.ibict.br/conteudo/pagina/inscricao.