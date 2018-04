PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ NOTA DE ESCLARECIMENTO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE ENERGIA

A Prefeitura Municipal de Humaitá, por via de seu titular Herivaneo Vieira de Oliveira, vem a público esclarecer, acerca de divulgação desastrosa e absolutamente mentirosa, veiculada no noticioso Fato Amazônico, que de forma leviana, irresponsável e tendenciosa, insinuou que o município de Humaitá teria dado um calote de mais de 5 milhões de reais, na Eletrobrás Amazonas Distribuidora de Energia:



1. O suposto calote jamais ocorreu. Na verdade o município de Humaitá promoveu a negociação de dividas acumuladas de sucessivas administrações junto à Eletrobrás;



2. Não há que se falar em calote, vez que o acordo de parcelamento foi celebrado e aceito por ambas as partes. Repita-se que o montante da dívida não decorre da atual administração e sim de gestões passadas, com valores atualizados da atual administração municipal;



3. Quanto ao valor destinado ao pagamento de show artístico por ocasião do aniversário de Humaitá, eis que tais recursos são oriundos do Governo do Amazonas, através da Amazonastur. Não se trata em absoluto de recursos ordinários do Município.



4. Por fim, a prefeitura de Humaitá lamenta profundamente que pessoas inescrupulosas e irresponsáveis tente de forma vil e afrontosa, macular a administração pública Municipal, atribuindo- lhe comportamentos que jamais fizeram parte de sua conduta;



5. A prefeitura espera ainda que os responsáveis por tão insidiosa calúnia, retratem-se voluntária e urgentemente, sob pena da adoção de todas as medidas judiciais cabíveis.

Humaitá, 16 de abril de 2018

Herivaneo Vieira de Oliveira

Prefeito de Humaitá. VEJA LOGO ABAIXO, CÓPIA DO PAGAMENTO EFETUADO PELO MUNICÍPIO.