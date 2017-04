Prefeitura de Rolim de Moura abre concurso público

Por Correio de Rondônia

A prefeitura de Rolim de Moura (RO), abriu as inscrições para o concurso público para o preenchimento de vagas, mais a formação de Cadastro de Reserva para área da saúde e Procuradoria do Município. Os cargos são para os níveis fundamental, médio/Técnico e superior, e a remuneração varia de R$ 869,53 a R$ 7.522,86. As inscrições iniciam no dia 17 de abril e podem ser feitas até o dia 19 de maio pelo site da organizadora do concurso.

CARGOS:

Ensino Superior:

Enfermeiro: 03 vagas imediatas, 12 vagas cadastro de reserva e 01 vaga cadastro de reserva para pessoa com deficiência;

Fonoaudiólogo: 01 vaga imediata e 01 vaga para o cadastro de reserva;

Médico Clinico Geral: 10 vagas imediatas, 01 vaga para pessoa com deficiência, 09 vagas cadastro de reserva e 01 vaga cadastro de reserva para pessoa com deficiência;

Médico Anestesista: 03 vagas cadastro de reserva;

Médico Angiologista: 02 vagas cadastro de reserva;

Médico Cardiologista: 01 vaga para o cadastro de reserva;

Médico Pediatra: 02 vagas cadastro de reserva;

Nutricionista: 02 vagas cadastro de reserva;

Terapeuta Ocupacional: 01 vaga para o cadastro de reserva;

Advogado: 03 vagas cadastro de reserva;

Ensino Médio/Técnico:

Técnico em Enfermagem: 10 vagas cadastro de reserva e 01 vaga cadastro de reserva para pessoa com deficiência;

Técnico em Radiologia: 03 vagas cadastro de reserva;

Ensino Fundamental:

Agente Comunitário de Saúde: 12 vagas cadastro de reserva e 01 vaga cadastro de reserva para pessoa com deficiência;

Prova

Para os candidatos aos cargos de nível fundamental, médio/técnico será aplicada uma prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com 30 questões, em uma única fase na data prevista de 25 de junho, de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo da prova conterá as seguintes áreas de conhecimento nível fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Legislação do Município e Conhecimentos Específicos. Nível Médio: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais, Legislação do Município e Conhecimentos Específicos.

Já os cargos de nível superior terão prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, também com caráter classificatórias para todos os cargos de nível superior.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas online pelo site da organizadora www.paconcursos.com.br até o dia 19 de maio.

A taxa é de R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 70 para médio/técnico e R$ 100 para superior.

Pessoas que se enquadrarem nas regras para isenção ao pagamento da taxa por serem de baixa renda ou PcD podem enviar a solicitação até 19 de maio. Os candidatos à isenção devem se inscrever provisoriamente e aguardar o resultado do pedido. Caso não se enquadrem nas exigências, devem pagar o boleto para manter a inscrição.

Concurso: Prefeitura de Rolim de Moura – RO

Inscrições: até 19 de maio

Salários: R$ 869,53 a R$ 7.522,86

Taxa de inscrição: R$ 50 (nível fundamental); R$ 70 (nível médio/Técnico) e R$ 100 (nível superior)

Prova objetiva: 25/06

Locais de prova: Rolim de Moura – Rondônia

Fonte: Assessoria