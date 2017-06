PREFEITURA DE HUMAITÁ REALIZA MUTIRÃO DE LIMPEZA E SAÚDE NA COMUNIDADE DE REALIDADE

O Prefeito Herivaneo Seixas (PROS) visitou na manhã desta segunda-feira (05) a Comunidade de Realidade que fica cerca de 100 km de Humaitá na BR 319. Na oportunidade o executivo municipal foi acompanhado de uma equipe da saúde e uma equipe de infraestrutura onde realizou limpeza nas ruas da comunidade, serão revitalizados os postes de iluminação pública que ganharão novas lampadas deixando todas as ruas iluminadas. A equipe da saúde veio com médico, dentista, enfermeiros, agentes de saúde e uma equipe especial de endemias que estão realizando o combate a Malária que apresentou um surto com 96 casos registrados no mês de maio.

Herivaneo Seixas anunciou a implantação de um posto do IDAM a ser implantado na comunidade que dará assistência técnica ao produtor familiar, criando mais oportunidade agrícola para a cadeia produtiva do local. O prefeito encerrou dizendo que sera contratado mais três agentes de saúde e o atendimento médico sera estendido de 15 para 30 dias para oferecer saúde todo dia na comunidade. A escola local sera reforçada com mais link de internet para que o estudante possam fazer suas pesquisas com o mesmo direto dos que estão na cidade. Herivaneo anunciou que a prefeitura dará mais assistência e apoio a comunidade que precisa ser melhor assistida a partir de agora. Herivaneo reuniu-se com as lideranças da comunidade para ouvir as necessidades que sua gestão possa atender aos munícipes da Realidade.