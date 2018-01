Prefeitura de Anamã abre processo seletivo para contratação de professores e pedagogos

Foto: Reprodução/Internet

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Anamã (distante a 129 quilômetros de Manaus) que visa a contratação temporária de professores e pedagogos começaram nesta segunda-feira (8) e se estendem até o dia 12 de janeiro. O cadastro é gratuito.

O certame oferece três vagas para o cargo de professor de Educação Infantil; duas vagas para pedagogo; e uma vaga destinada a pessoas com deficiência para a função de professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O processo tem validade de 10 meses e a contratação será feita no regime de 20 horas de trabalho semanais. O salário para o cargo de pedagogo é de R$ 1.619,95 e para o de professor R$ 1.494,95.

A classificação dos candidatos será feita a partir de uma prova de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional.

Informações sobre a documentação exigida para a inscrição podem ser conferidas no edital do Processo Seletivo Simplificado. O documento está disponível no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (5). Clique aqui para acessar o Edital.

fonte: acritica.com