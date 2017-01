Prefeitura busca parcerias para a recuperação da biblioteca municipal

Humaitá (AM) – A prefeitura de Humaitá, através da secretaria municipal de cultura, apresentou na tarde desta sexta-feira (20), o projeto básico para a recuperação do prédio da Biblioteca Municipal José Maria Ferreira de Castro, localizado no centro histórico da cidade de Humaitá.

Segundo nota distribuída pela assessoria do prefeito de Humaitá, Herivâneo Seixas, “não se trata de um projeto definitivo, mas, uma reforma preliminar para que os estudantes e a população de Humaitá possam ter de volta o mais rápido possível, sua biblioteca”.

O centenário prédio da biblioteca, encontra-se fechado há vários anos e seu precioso acerco está disponível em um prédio alugado. Não se sabe ao certo, quanto do histórico acervo ainda está disponível ou se foi perdido em meio à tantas mudanças.

O nome da biblioteca é uma homenagem ao escritor português José Maria Ferreira de Castro, cuja obra mais expoente “A Selva”, teve como pano de fundo o Seringal Paraíso, localizado em Humaitá, onde aquele escritor viveu parte de sua juventude e reuniu o acervo que daria corpo à obra “A Selva”.

Texto e fotos: Elias Pereira.