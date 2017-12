Prefeitos não prestam contas do FUNDEB, diz deputado Serafim Correia

O deputado Serafim Corrêa (PSB-AM), falou sobre o FUNDEB e as irregularidades cometidas pela maioria das prefeituras do Amazonas em relação ao fundo. O levantamento divulgado por Serafim, dá conta de que a maioria dos prefeitos não está repassando o dinheiro do FUNDEB, .

“Apenas Apuí prestou contas do FUNDEB. E qual a leitura que eu faço disso? Os prefeitos acham que o dinheiro desse fundo é deles. E não é!” Esse dinheiro é para melhorar a educação. O FUNDEB foi criado depois de um grande acordo nacional firmado em 2007, pelo Lula, então presidente, governadores e prefeitos. Foi firmada a criação de um fundo com recursos desses três entes, para melhorar as condições da educação e dar suporte aos professores.

Mas, o que eu estou vendo não é isso. Primeiro, não querem prestar contas. Inclusive e, lamentavelmente, o prefeito de Manaus, que tem todas as condições para fazê-lo. Segundo, esse ato, o de não dizer o destino dessa verba, sinaliza que pode ter havido algum desvio. “Não estou aqui acusando ninguém, mas estou dizendo que isso pode ocorrer sim. É preciso ter seriedade com a coisa publica. As consequências podem ser desastrosas. Os prefeitos podem ficar inelegíveis por conta disso, só para citar um exemplo. O meu gabinete está concluindo um trabalho que vai mostrar mais detalhes sobre o assunto em breve irei divulgar”, destacou o deputado.