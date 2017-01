Prefeitos do AM debatem soluções para crise

Buscar soluções conjuntas para a atual crise econômica e social do País é o objetivo do Encontro Amazonense de Novos Gestores, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

O evento, promovido pela Associação Amazonense de Municípios (AAM) vai reunir na capital, 61 prefeitos do Estado que tomaram posse no dia 1º de janeiro e representantes e técnicos de ministérios e órgãos federais e estaduais em uma série de palestras, oficinas e debates sobre as políticas públicas de investimentos em diversos segmentos.

“Este é um momento de união e o cenário administrativo nos municípios do Amazonas é grave, com uma série de problemas no repasse de recursos e programas sociais, por isso precisamos estreitar o diálogo com os outros entres federados para buscar o melhor para a população”, explicou o presidente da AAM, João Campelo.

Paralelamente aos debates, técnicos e representantes dos ministérios da Integração, Saúde, Educação, Transportes e Cidades atenderão, individualmente, os representantes dos municípios para diagnosticar a situação de cada um junto ao órgão.

“A proposta é que, ao final do evento, cada prefeitura do Amazonas tenha um retrato fiel de sua situação, pendências e repasses perante ao Governo Federal e onde é possível captar investimentos para projetos”, acrescentou Campelo.

PROGRAMAÇÃO

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM) e Confederação Nacional de Municípios (CNM), o Encontro contará com palestras sobre o cenário econômico brasileiro, a aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e programas voltados para ampliar a eficiência das gestões municipais.

O Governo do Amazonas também estará presente com assistentes técnicos e profissionais da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

“O Estado tem uma grande participação no enfrentamento desta crise e nas parcerias e ações que os municípios vão encampar nos próximos quatro anos”, afirmou João Campelo.

Durante o evento, a Associação Amazonense de Municípios também apresentará aos prefeitos e gestores as ações e a programação da entidade para este ano.