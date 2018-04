Prefeito vai pagar R$ 407 mil por campo de futebol no interior do AM

O prefeito de Manacapuru, no interior do Amazonas, Betanael D’Ângelo, o Beto D´Ângelo, assinou a contratação da Construtora Pires por R$ 407 mil para a construção de um campo de futebol, em meio à crise pela qual passam os municípios, inclusive as capitais dos Estados.

A homologação foi assinada no dia 26 de março e publicada na edição 2077 do Diário Oficial dos Municípios, de 3 de abril. A contratação da J de L Pires-ME, nome empresarial da construtora, se deu pela Tomada de Preços 004/2018, que tratava da contratação de empresa especializada em obras de engenharia. O valor global do contrato é de R$ 407.665,65.

O campo fica no Parque do Ingá (Cirandódromo), onde é realizado o Festival de Cirandas do município.

Beto foi eleito em 2016, com o apoio do ex-governador José Melo (PROS), hoje preso no âmbito da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de recursos da Saúde pública para benefício de uma organização criminosa, conforme denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

Capitais em crise

Segundo levantamento feito pelo site G1, o orçamento para 2018 das capitais brasileiras aponta que a maioria – 18 delas – está prevendo investir menos que havia sido orçado para o ano anterior.

Treze das capitais pediram e conseguiram autorização para terminar 2018 com déficit primário, o que significa que os recursos não serão suficientes para bancar as despesas.

Fonte: Amazonas1