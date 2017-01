PREFEITO HERIVANEO SEIXAS TOMA POSSE EM HUMAITÁ

Aconteceu neste domingo (01) em Humaitá por volta das 18h00 no Ginásio Laura Vicunha da Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora a solenidade de posse do ‘novo’ prefeito e vereadores do município para os próximos quatriênio de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades de nossa cidade com destaque especial aos familiares dos novos eleitos. Tudo esteve bastante organizado desde seu início, e contou com a presença maciça de nossa população comparecendo pelo menos 4.500 pessoas que participaram do início ao fim.

O evento teve início com a formação da mesa diretora do parlamento municipal que conduzida pelo vereador eleito “Totinha” nominou todos os vereadores do parlamento municipal, para logo em seguida realizar a eleição do novo presidente da casa de leis. Após votação aberta os vereadores presentes decidiram apoiar o vereador Humberto Neves Garcia (PROS) como presidente em chapa única, tendo como vice o vereador Totinha (PROS).

Com um discurso surpreendente o novo presidente iniciou suas palavras destacando que ele e o prefeito Herivaneo, juntamente com o ex-prefeito Dedei Lobo são oriundos do interior, deixando claro que, mesmo tendo enfrentado dificuldades enormes no passado, conseguiu alcançar o cargo mais alto do parlamento municipal o que para ele e seus familiares era motivo de orgulho. O discurso do vereador “Paizinho” entrou pra história como um dos mais bonitos proferidos ao longo dos últimos 30 anos em que nossa redação acompanhou, para encerrar suas palavras agradeceu a Deus, reconhecendo que embora tenha demorado mais de 25 anos para chegar à presidência, estava feliz porque tudo o que recebeu em sua vida pública foi no tempo de Deus, e que por isso mesmo estava muito feliz.

Após eleição da presidência da câmara o vereador presidente deu início a solenidade de posse do ‘novo’ prefeito Herivaneo Seixas (PROS) que recebeu das mãos de Dedei Lobo (PMDB) a faixa oficial. Herivaneo Seixas não escondia sua felicidade, embora tenha dobrado sua responsabilidade, o novo prefeito parecia encantado com o momento vivido por ele alí naquele momento. Após a entrega de faixa Herivaneo discursou dizendo que trabalhou lado a lado com o ex-prefeito Dedei Lobo e que o resultado de sua união com ele (Dedei) rendeu quadra de esportes, unidade básicas de saúde, ginásios cobertos, escola fluvial de tempo integral, duas orlas nas margens do Rio Madeira, enfim o progresso e o desenvolvimento que Humaitá mereceu e que, agora irá administrar com o mesmo amor e responsabilidade com que sempre teve com nossa cidade, mesmo tendo que governar com menos recursos, Herivaneo pediu a ajuda do povo presente para, contribuir com sua gestão, informando através do serviço 0800 que pretende implantar, onde as pessoas ligarão para avisar que está sem iluminação pública, que sua rua esta esburacada enfim…

Herivaneo Seixas agora é oficialmente prefeito, e em seu seu primeiro dia de trabalho, já iniciou trabalhando colocando a turma da limpeza (laranjinhas) para deixar a cidade bela e maravilhosa, sob o comando do secretário José Santiago. Todo o secretariado de Herivaneo Seixas será conhecido até o final da tarde desta segunda-feira (02).

Dedei Lobo, agora ex-prefeito disse em seu discurso que não estava cansado de trabalhar em prol do povo e que depositava confiança em Herivaneo Seixas como novo prefeito, para dar continuidade aos trabalhos feitos por ele, deixando o novo gestor a vontade para fazer as modificações que achar necessária em seu quadro de funcionários de confiança, Dedei disse ainda que deixa o governo municipal com todas as contas contraídas por ele pagas sem nenhum débito seja pessoal ou fiscal, deixa ainda todas as certidões da prefeitura adimplentes para que o novo gestor possa buscar convênios com o estado e federal. Dedei Lobo destacou o trabalho de sua equipe de trabalho, parabenizando a todos de forma geral. Finalizando Dedei agradeceu a povo a confiança depositada em sua pessoa e se colocou à disposição do novo prefeito caso precise, de alguma informação ou aconselhamento.