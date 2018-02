PREFEITO DE MAUÉS CONTRATA EMPRESA DE AMIGO, SEM LICITAÇÃO, PARA REFORMAR ESCOLAS POR MAIS DE R$ 2 MILHÕES

Foto: Júnior Leite, prefeito de Maués, e William Bandeira da Costa: ligações perigosas

O prefeito de Maués, Júnior Leite, parece confundir o público com o privado.

Desde que assumiu o comando do município, a 276 km de Manaus, Júnior Leite vem agindo como se fosse dono da Prefeitura de Maués.

O mais recente exemplo disso é a contratação, sem licitação, da empresa de um amigo dele para realizar reformas em escolas da cidade.

A empresa se chama Maestro Comércio de Materiais e Serviços da Construção, cujo nome de fantasia é Maestro Arquitetura, Engenharia e Planejamento.

O nome do amigo de Júnior Leite – e dono da empresa – é William Bandeira da Costa.

Segundo uma fonte, o valor do contrato é de mais de 2 milhões de reais.

Pela lei, a Prefeitura de Maués teria que promover licitação para o serviço que a Maestro está realizando.

De acordo com a mesma fonte, não há sequer contrato assinado entre a Prefeitura de Maués e a empresa de William Bandeira Costa.

Mesmo assim, a empresa está reformando escolas do município e sendo paga pela Prefeitura. Como isso é possível? Na gestão de Júnior Leite tudo é possível. Em razão disso, o PORTAL DO ZACARIAS vai encaminhar, na segunda-feira, ao Ministério Público do Amazonas, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público de Contas esta denúncia.

O outro lado

Pelo WhatsApp, o PORTAL DO ZACARIAS entrou com contato com o dono da empresa.

Ele disse que o PORTAL DO ZACARIAS estava equivocado, pois sua empresa havia, sim, sido contratada por meio de licitação.

Pedimos então que ele nos enviasse cópia do contrato.

Acompanhe o diálogo com ele:

PORTAL DO ZACARIAS – Gostaríamos de ouvir o senhor sobre denúncia que chegou até nós de que sua empresa, chamada Maestro, está realizando reformas de escolas em Maués sem licitação. E que a mulher do prefeito é quem faz a mediação das obras. Segundo a denúncia, não há sequer papel asssinado. Tudo está sendo feito ilegalmente. No valor de mais de 2 milhões.

William Bandeira da Costa – Negativo minha empresa é toda regular, todos meus serviços são ganhos em licitações públicas e limpas. Isso é uma inverdade, não sei quem inventou esse tipo de coisa.

PORTAL DO ZACARIAS – O senhor podeRIA nos enviar a cópia do contrato?

William Bandeira da Costa – Por que deveria enviar a cópia do contrato já que se trata de uma licitação pública e está no diário oficial.

PORTAL DO ZACARIAS – O senhor poderia nos dar o número da licitação? É que não encontramos nada no Diário oficial sobre sua empresa.

William Bandeira da Costa – Tenho engenheiro e colaboradores lá terceirizados. Foram tomadas de preços. Os números são 008 e 009, não mando agora pq estou na rua, mas tenho o contrato, tudo certinho.

PORTAL DO ZACARIAS – A que horas o senhor pode nos enviar?

William Bandeira da Costa – Só quando chegar no escritório amigo.

Essa conversa se deu há três dias. Até agora, William não nos enviou documento algum.

No Diário Oficial dos Municípios não existe as tomadas de preços citadas por William.

