Prefeito de Humaitá reúne extrativistas minerais e garante lutar por licença ambiental para extração mineral no Rio Madeira

O surgimento de um garimpo de ouro na frente da cidade de Humaitá, trouxeram pelo menos 300 balsas de extração mineral, ocasionado por uma “fofoca” que afirma que, no local foi encontrado bastante ouro na praia formada no lado direito do Rio Madeira. O município de Humaitá tem uma grande força comercial neste período do ano, por conta da extração mineral que gera renda a mais de 5 mil famílias que trabalham diretamente na extração garimpeira.

O prefeito de Humaitá Herivâneo Seixas (PROS), reuniu todos os extrativistas minerais que estão com suas balsas neste ‘novo’ garimpo, onde se comprometeu em conseguir junto ao governo do estado, a licença ambiental para a legalidade e continuidade da extração de minério no Rio Madeira. Segundo o prefeito, ele irá pessoalmente junto ao “futuro governador” em companhia de 10 vereadores de sua base aliada, solicitar a legalização garimpeira, nas proximidades do município.

A Reunião aconteceu por volta das 17h em uma praia diante da cidade, e teve a participação de pelo menos 200 garimpeiros, que ouviram atentamente o comprometimento do prefeito com a categoria dos extrativista minerais em Humaitá.