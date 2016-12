PREFEITO DE HUMAITÁ É HOMENAGEADO EM MANAUS

DEDEI LOBO RECEBEU EM MANAUS A MEDALHA DE OURO WALTER RAYOL NA CÂMARA DE VEREADORES.

Em uma tarde de gala nosso gestor municipal Dedei Lobo (PMDB) foi homenageado por seu desempenho ao longo dos 08 anos de gestão em sua cidade. Dedei acumulou experiência internacional, destacando-se como prefeito empreendedor por três anos seguidos e representou os prefeitos brasileiros na Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Dedei conseguiu ainda manter sua gestão adimplente com todas as certidões negativas que o garantiram obras importantes como conclusão da orla da cidade, extensão da orla em mais 300 metros, 05 postos de saúde e uma UBS fluvial para o atendimento ao povo do interior, uma Escola Fluvial de Tempo Integral, além de várias escolas rurais em alvenaria. Dedei conseguiu ainda avançar na qualidade de educação agregando um saldo positivo acima da média nacional.

O prefeito Dedei Lobo manteve a folha salarial em dia por 08 anos sem atrasar os salários um único dia, mesmo em período de crise nacional o gestor pagou o décimo terceiro de todos os funcionários sem precisar parcelar os salários.

Em seu discurso o prefeito Dedei Lobo agradeceu a medalha de ouro concedida a ele dizendo que a vereadora Vilma Queiroz lhe concedeu uma honraria das mais importantes em sua vida política e inalteceu o trabalho prestado pela parlamentar na cidade de Manaus.

Dedei lobo contou um pouco de sua vida política em Humaita onde destacou sua origem do interior mas que com o apoio do pai conseguiu vencer e ser orgulho da família pelo seu comprometimento com o social.

Faltando apenas alguns dias para entregar a prefeitura para seu antecessor Herivaneo Seixos (PROS) o gestor municipal anunciou mais inaugurações até o último dia de seu mandato. O prefeito de Humaita é cotado para assumir a SEPROR no início de 2017.

O evento contou ainda com a presença do Secretário de Finanças do Estado AFONSO LOBO que é seu irmão. Afonso destacou o mandato de Dedei por estar adimplente fiscal o que o qualifica como ótimo gestor, pois, com a crise nacional em que o Brasil passa seu irmão manteve o equilíbrio fiscal e passou até o final sem comprometer sua gestão. Afonso Lobo é um dos três economistas de destaque nacional, por ter mantido o estado do Amazonas mesmo durante 07 trimestres com a arrecadação em queda, controlado, com a folha salarial em dias e sem parcelamentos de salários e décimo terceiro. Afonso atribuiu essa conquista a coragem do governador José Melo (PROS) que preferiu perder popularidade do que afundar o estado em uma crise sem precedentes. Afonso Lobo finalizou dizendo que o governador já está colhendo os benefícios de ter cortado na carne o ajuste fiscal necessário até então, é espera que em 2017 o Amazonas volte a crescer e gerar renda e dividendos fiscais importantes.