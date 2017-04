PREFEITO DE HUMAITÁ CAUSA FRISSON AO ANUNCIAR SHOWS NACIONAL EM SEU MUNICÍPIO

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) tem se destacado entres os novos gestores do interior do estado, e isso tem causado ciumes no meio politico de sua cidade.

A popularidade alcançada em seus primeiros meses de mandato ja ocasionaram ataques pesados de uma artilharia de comentarios enciumados por parte de seus opositores nas redes sociais e grupos de whatsapp.

Herivaneo Seixas tem sido iluminado em sua gestao, e teve um inicio surpreendente e inesperado. Ao contrario do que pensava seus oponentes, Herivaneo Seixas nao se preocupou com a crise no país e mesmo sem muito recursos, continuou limpando a cidade, e inaugurando obras importantes como escolas e creches, que estavam sendo concluídas

desde a gestao do ex-prefeito Dedei Lobo.

Herivaneo pintou grande parte das escolas municipais, pintou a prefeitura municipal e de bate pronto anunciou o aniversario da cidade com a atracao nacional da dupla sertaneja Antony e Gabriel que se apresentarao no dia 14 de maio no Pátio da Estacão Rodoviária, gratuitamente, Herivaneo esta semana iniciou a limpeza e reformas no Barracao no Parque Agropecuario Dr. RENATO GONCALVES. Sempre ousado e animado o gestor causou frisson nas redes sociais ao anunciar que poderá trazer várias atracoes nacionais, dentre elas a dupla Simone & Simaria (As coleguinhas).

Quem nao gostou nada de saber desse atrevimento do gestor local foi seus opositores que ja iniciaram ataques ao gestor nas redes sociais e em blogs comprados de Manaus.

Procurado por nossa redação, Herivaneo Seixas disse que, tem trabalhado dia e noite em prol de sua cidade, tem priorizado a revitalizacao da iluminacao publica, acelerando o inicio das obras do anel viário e da ‘nova rua’ que ligará os conjuntos Rio Uruapiara e Residencial Rio Madeira. Herivaneo esta tentando conseguir iluminacao publica do Portal ate o Residencial Rio Madeira que tem sido alvo de constante perigo com o transito se moradores em horario noturno quando volta do trabalho para suas casas.

Indagado sobre a reclamacao da oposição Herivaneo Seixas disse que reclamar e causar intrigas é o trabalho de quem nao fez quando teve oportunidade, e ao suporta ver o trabalho dos outros. Herivaneo finalizou dizendo que agradece muito a Deus pelo privilegio em poder trabalhar pelo povo de sua cidade com o mesmo amor de quem faz o bem sem olhar a quem.