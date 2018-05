PREFEITO ASSINA CONVÊNIO PARA BENEFICIAR POPULAÇÃO COM EXAMES NA ÁREA DA SAÚDE

*SAÚDE* O prefeito de Humaitá, Herivaneo Seixas, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Cleomar Scandolara, assinaram na manhã de hoje quarta feira (02), o convênio com a DAIA MEDICINA DIAGNÓSTICA, uma das mais renomadas clínicas do Estado de Rondônia. O objetivo segundo Herivaneo, será a realização de exames laboratoriais, ressonâncias magnéticas e tomografia computadorizada.



A presente ação, contou com a presença de parlamentares municipais. De acordo com informações, serão disponibilizados 20 atendimentos mensalmente, na qual a prefeitura ficará incumbida de disponibilizar um ônibus que fará o transporte dos pacientes atendidos pelo referente projeto.

O Secretário de Saúde Sr. Cleomar disse que estará acompanhando todo andamento da excelente iniciativa por parte do chefe do executivo municipal, através da Semsa.

*Foto e Fonte: Semsa Humaitá*