Prefeito Anderson Sousa dá calote nos professores em Rio Preto da Eva Prefeito não consegue explicar o que foi feito com recursos do Fundeb

Prefeito Anderson Sousa dá calote nos professores em Rio Preto da Eva Anderson Sousa, prefeito de Rio Preto da Eva

RIO PRETO DA EVA, AM – O prefeito de Rio Preto da Eva ( a 80 quilômetros de Manaus), Anderson Sousa, o “prefeito Ostentação” do Amazonas, deu um calote nos professores de Rio Preto da Eva e não pagou o abono salarial da categoria.

Anderson também não consegue explicar onde foram parar os mais de R$ 2,6 milhões do Fundeb, destinado ao município, para pagar o abono. A denuncia é do vereador Cabo Marcelo, único parlamentar que faz oposição a administração municipal na Câmara.

Somente no mês de dezembro, deste ano foi creditado na conta da Prefeitura de Rio Preto o valor de R$ 16 milhões, do Fundo da Educação. Saiba mais informações acessando este link do Banco do Brasil https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx

O prefeito “Ostentação” prometeu pagar os profissionais da educação no dia 20, deste mês. Os professores tinham esperança de receber até ontem, 29 de dezembro, o que também não aconteceu. O dinheiro do Fundeb foi repassado aos municípios em julho, deste ano.

E o calote causou revolta aos professores, que haviam programado receber o pagamento para as festas de fim de ano.

Aliás, de calote Anderson Sousa conhece bem. São muitas as reclamações de quem prestou serviço a ele e levou pino do prefeito.

FOI A RÁDIO

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, tentou se explicar porque não pagou o abono salarial dos professores. Na Rádio Local, ele disse que vai pagar esse abono em parcelas a partir de janeiro, de 2018. “Pagamento será com recursos próprios”, afirmou Anderson. E há quem duvide de novo calote, sobre o pagamento em parcelas com recursos municipais.

Ao falar sobre o parcelamento o prefeito não consegue explicar aos professores o que foi feito com os recursos do Fundeb que caiaram na conta do município. O detalhe é que a verba do Fundeb é recurso federal, destinado para um fim específico.

Fonte: deamazonia.com