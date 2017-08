Prazo para isenção do pagamento de Vestibular e SIS da UEA segue até sexta-feira (18)

Segue até a próxima sexta feira, dia 18, o prazo para as solicitações de isenção de pagamento das taxas de inscrição para o Vestibular e para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2017, acesso 2018, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A solicitação de isenção do pagamento das taxas também deverá ser realizada exclusivamente pelo portal www.uea.edu.br

O benefício da isenção de pagamento da taxa de inscrição se estende a candidatos trabalhadores com renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos (R$2.811,00), ou que se encontram desempregados, e aos autônomos ou dependentes econômicos de responsável legal. A divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição estará disponível para consulta a partir do dia 23 de agosto.

Provas – As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 (Conhecimentos Gerais) e 23 (Conhecimentos Específicos e Redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

Vagas – Desta vez, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).