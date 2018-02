POSTO DA PRF EM HUMAITÁ ESTÁ DESATIVADO

O posto da Polícia Rodoviária Federal em Humaitá está desativado, é grande parte da população do município está apreensiva com a paralisação das atividades da.guarda rodoviária no entroncamento da BR 319 COM BR 230 no km 08 saindo de Humaitá.

Dezenas de pessoas questionaram está paralisação é a ausência de informação a respeito deste fato que já está acontecendo em nosso município. Nossa redação entrou em contato com o setor de informação da PRF em Rondônia a cerca desta paralisação no município de Humaita.

A Polícia Rodoviária Federal informou a nossa redação que lançará nota oficial sobre está paralisação, relatando os motivos de forma oficial.