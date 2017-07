Posse de novos comandantes da Polícia Militar garante reforço de segurança na capital e interior

A segurança na capital e no interior do Amazonas vai ganhar reforço nos próximos dias. Nesta quarta-feira, 5 de julho, o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas empossou 21 oficiais que estão aptos a atuar como comandantes de tropa em Manaus e nos municípios do interior. O governador David Almeida prestigiou a solenidade e aproveitou para destacar investimentos na área da segurança.

“Além dos novos oficiais, nós temos na sexta-feira (7 de julho) a entrega de viaturas, dois helicópteros para ajudar no patrulhamento da cidade. Semana passada, entregamos 60 motocicletas e, há um mês, entregamos mais 40. Portanto, esse é o nosso trabalho e a vontade que nós temos de poder investir em segurança pública dando à população a sensação de segurança necessária para que possamos combater a criminalidade de frente”, ressaltou.

De acordo com o Comandante-Geral da PM, Coronel David Brandão, a formação dos novos oficiais durou dois anos e foi realizada em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“Estamos entregando 21 novos comandantes. Aqueles que estarão diretamente com a tropa comandando as ações da polícia militar em todo o Estado. Uma formação que durou mais de dois anos e que neste momento entregamos esses oficiais prontos para atuarem em prol da sociedade”, explicou.

Os novos comandantes passam, ainda, por um estágio probatório de dois meses para conhecer toda a estrutura e as unidades da Polícia Militar na capital e no interior. “Após esse estágio, eles serão efetivamente classificados para atuarem em uma unidade específica”, destacou Brandão.

Homenagem



A turma de formandos escolheu Sérgio Fontes, Secretário de Segurança Pública como patrono. “Eu me sinto muito honrado e com o compromisso de estar juntos desses jovens policiais e fazer parte da carreira deles para o resto da vida. É uma honra muito grande e eu estou muito agradecido e assim como a sociedade eu tenho uma expectativa muito grande pelo o que eles podem fazer de positivo para os cidadãos do Estado do Amazonas”, comentou.

Fontes adiantou que a atuação da nova tropa vai ajudar a SSP no desafio de reduzir os índices de criminalidade. “Apesar de estarem no mesmo nível do ano passado, os assaltos ainda são preocupantes e incomodam à população. E é a população que temos o dever de atender. Nós esperamos que com as novas viaturas e a volta dos helicópteros possamos implementar ainda mais o patrulhamento ostensivo em Manaus”, destacou.

Fotos: Willian Rezende