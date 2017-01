Porto deve gerar 400 empregos diretos em Humaita

Com investimento milionário aplicado em sua área destinada ao seu posto de cargas e descargas de mercadorias em geral, a empresa J. F. Oliveira LTDA. Iniciará suas atividades em Humaitá no mês de janeiro.

Especializada em transporte de cargas multimodal a empresa PASSARÃO trará todos seus equipamentos para atender a demanda logística de seus clientes. Nossa cidade vai receber de uma hora pra outra uma gigantesca empresa prestadora de serviço que já gera direto cerca de 400 trabalhadores, com um fluxo diária de pelo menos 150 carretas diariamente embarcando matéria prima pra Índia, e várias partes do mundo.

Baseada em Manaus o grupo PASSARÃO é preparada para atender todos os países da América Latina equacionando diminuição em transporte para baratear custos. Humaitá deverá receber agregado com o funcionamento do grupo PASSARÃO cerca de 12 novas empresas que juntas devem gerar pelo menos mais 400 empregos diretos. Daí vamos adicionar UMA DEZENA empresas que devem se instalar aqui dando o ponta inicial para o crescimento econômico de nossa cidade.

O novo prefeito HERIVANEO SEIXAS (PROS) já iniciará seu mandato com um “aporte” financeiro de quase 1 milhão de reais sendo arrecadados até junho de 2017. O progresso chegará com a velocidade de um trem bala gerando oportunidade a milhares de humaitaenses que precisarão se especializar em mão de obras para conseguirem trabalhar nesta área de mercado. Em visita às instalações desta grande empresa observamos um pouco do trabalho que será oferecido é realizado em Humaitá e ficamos impressionados com toda essa estrutura que muito em breve.