A defesa do ex-secretário de Saúde do Estado Wilson Alecrim conseguiu, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), em Brasília, que o mesmo saia do presídio e cumpra a prisão preventiva em casa.

Os argumentos usados pela defesa foram relacionados à condição de saúde de Alecrim, que uma dia antes de ser preso na operação Custo Político da Polícia Federal, em 13 de dezembro, foi diagnosticado com câncer de próstata.