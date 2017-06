POPULACAO PROIBE IBAMA DE ENTRAR EM MATUPÍ

IBAMA ATERRORIZA JOVENS, CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM MATUPÍ

O clima é tenso entre os moradores de MATUPÍ contra os funcionários do IBAMA. A truculência, com o abuso de autoridade por parte de alguns funcionários do IBAMA, ocasionaram a revolta e o bloqueio da BR 230 no sentido Humaitá ao Apuí desde a manhã desta sexta-feira (23).

O Distrito de MATUPÍ tem aproximadamente 7 mil pessoas morando e trabalhando nas fazendas e vicinais existentes no Distrito. A força econômica gerada por madeireiros, pecuáristas, agricultores e empresários comerciais, fazem do Distrito um ótimo lugar para viver, trabalhar e crescer economicamente, mas o IBAMA passou a ser o “Paladino justiceiro” da região, que agem mais ou menos como uma guerrilha, aparelhada com armas de grosso calibre, helicópteros e o pior de tudo, um péssimo material humano, com funcionários abusando do poder de polícia, afrontando o povo local apontando armas e humilhando trabalhadores em suas propriedades ali existentes.

A população de MATUPÍ é produtiva, conseguem de forma unida mostrar força nos momentos em que mais precisam…

Estudantes, jovens e centenas de famílias relatam nas redes sociais o que é presenciado a cada vez que a turma do IBAMA comparecem no local. É comum encontrarmos policiais armados até o dente parecendo Robocops, afrontando a população ordeira e trabalhadora que ali residem.

MATUPÍ não pode se render a violência e a falta de respeito com as famílias e trabalhadores por parte dos péssimos funcionários da autarquia pública denominada IBAMA. Chega!

O governo federal precisa se posicionar em relação ao caso que ora ocasiona mal estar e perigo eminente de um confronto armado por uma mera falta de atenção e bom senso. Chaguinha de Humaita