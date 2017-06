População do interior contará com fiscalização de produtos com Unidade Fluvial Metrológica do Ipem-AM

Parintins, Nhamundá, Barreirinha e mais duas calhas de rio – Madeira e Solimões – serão visitadas ainda este ano

A primeira Unidade Básica Fluvial de Fiscalização Metrológica do Brasil, que conta com laboratórios de medição de produtos, deverá iniciar as fiscalizações por Parintins (a 365 km de Manaus). Depois irá a Nhamundá, Barreirinha, Maués e mais duas calhas de rio devem ser percorridas até o fim do ano. O governador David Almeida fez o lançamento das ações nesta quarta-feira (28), no Estaleiro Juruá, em Iranduba, de onde a embarcação deverá sair para atuar neste fim de semana em Parintins.

Dentre os serviços oferecidos estão fiscalizações em bombas de combustíveis, balanças comerciais, capacetes, preservativos, brinquedos, extintor de incêndio dentre outros. Almeida destacou que a medida beneficia diretamente a população ribeirinha.

“Vamos levar todos esses serviços que hoje são oferecidos em Manaus para o interior, que tem uma realidade diferente. Lá nos temos os pontões (postos fluviais de combustíveis) e esse barco vai estar nos municípios para aferir a quantidade dos combustíveis nas bombas. Vamos averiguar também se os produtos como feijão e arroz estão sendo vendidos com o peso de um quilo ou materiais usados na área da saúde, como termômetros e medidores de pressão, se estão adequados para uso. É uma ação social muito grande”, afirma.

O evento contou com a presença do ministro em exercício da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge; do presidente do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Imetro), Carlos Azevedo e do presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Márcio André Brito.

Além de Nhamundá, Barreirinha e Maués, as calhas dos rios Madeira e Solimões deverão ser percorridas pelo barco em 2017. “Essa unidade fluvial é a primeira do país equipada com laboratórios para coletar produtos no interior e verificar se a quantidade que está declarada na embalagem realmente é a quantidade real”, disse Márcio André Brito.

Em todos os municípios a unidade contribuirá com o desenvolvimento econômico, a concorrência justa, a certificação de produtos, auxiliando no processo das barreiras técnicas para a exportação de produtos fabricados no interior do Estado, além do controle de medição dos instrumentos de pesar e medir nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

O ministro em exercício do MDIC destacou a importância da embarcação para as ações de fiscalização no Amazonas. “Nós estamos levando qualidade para a população ribeirinhas do Amazonas a mesa qualidade que nós temos em Manaus. É um marco histórico: é a primeira vez que temos uma embarcação não só no Brasil, posso até dizer do mundo, com qualidade metrológica para trazer tranquilidade aos nossos consumidores”.

Fotos: Valdo Leão