POPULACAO DE MATUPÍ REALIZA MANIFESTAÇÃO CONTRA A TRUCULÊNCIA DO IBAMA

HUMAITA (AM) – Cansados dos constantes abusos de autoridade cometidos por funcionários públicos do IBAMA no Distrito de MATUPÍ que fica cerca de 180 km de Humaita na rodovia Transamazonica, moradores, trabalhadores, empresários e madeireiros realizaram uma grande passeata pacífica na manhã desta quarta-feira (21) para chamar a atenção das autoridades federais e estaduais para que se haja uma correção de postura do órgão na comunidade.

“Somos tratados como criminosos, bandidos da pior espécie pela forma truculênta que os policiais e agentes do IBAMA agem em nosso distrito”. Falou Pedro Oliveira morador local.

O Distrito de MATUPÍ é um dos maiores produtores de carne e leite bovino, onde funciona o Laticínio MATUPÍ que abastece Manaus com Manteiga, Queijos de várias qualidades, e uma grande quantidade de produtos oriundos do leite.

Em MATUPÍ está sendo finalizado um moderno frigorífico que irá abater 250 bois diário onde serão processados as bovinas para abastecer o mercado consumidor do Amazonas de onde sairão embaladas e prontas para serem consumidas e vendidas em supermercados. MATUPÍ também possui diversas madeireiras em funcionamento realizando extração de madeiras de lei controladas por planos de manejos, onde é gerado emprego e renda no local.

Com seu crescimento econômico cada dia maior as atenção dos órgãos ambientais são constantes e presecarnesntes na comunidade, mas infelizmente os órgãos encarregados desta fiscalização se tornaram verdadeiros guerrilheiros armados, agindo como se fossem donos do mundo, abordando trabalhadores, e moradores local como se estivessem em uma favela de traficantes armados.

“A população de MATUPÍ é grande e precisa ser tratada com respeito e não com violência“, diz RANILDA moradora da comunidade. Na manhã desta quarta-feira centenas de moradores com cartazes e faixas saíram as ruas para protestar contra os abusos cometidos por funcionários do IBAMA a cada visita que fazem ao distrito.

