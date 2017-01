População bloqueia ponte da BR 319 em Porto Velho, e isola Humaitá

O bloqueio de acordo com informações colhidas junto a Polícia Rodoviária Federal começou a partir das 6h desta sexta-feira (09), quando um grupo composto por mais de 50 pessoas, moradores da região da Balsa interditou a via, ponte que liga Porto Velho a cidades do interior do Amazonas.

Os manifestantes ainda segundo a polícia querem a retiradas de dragas que estão fazendo garimpagem no rio Madeira, região central da capital. A garimpagem havia sido liberada através de um decreto assinado na Assembleia Legislativa de Rondônia, que no início desta semana voltou atrás e cancelou a liberação.

Nas últimas semanas o rio foi tomado por dezenas de dragas que realizavam serviços durante dia e noite.