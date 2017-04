Polícias civil e militar detêm sete pessoas por tentar linchar policiais e invadir quartel em Rondônia

O capitao falou sobre a afronta cometida contra o estado

O delegado julio da detalhes sobre a operacao que resultou na detencao de sete suspeitos

O delegado roberto explicou como transcorreu a operacao

Eles serão indiciados por resistência, desacato e lesão corporal. Um deles também responderá por disparo de arma de fogo.

Foto: Jeferson Santos / Gazeta Central

As polícias civil e militar da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste deram uma resposta à altura a uma ação criminosa, irresponsável e covarde cometida por vários cidadãos que tentaram linchar dois policiais e invadir o quartel da Polícia Militar da cidade de Teixeirópolis. O fato ocorreu na madrugada do dia 25 de março deste ano e, na ocasião, apenas três pessoas teriam sido detidas por desacato, incluindo o presidente da Câmara de Vereadores daquele município. A operação realizada na manhã desta terça-feira (18) resultou na prisão de sete suspeitos.

A operação comandada pelos delegados de polícia Júlio Cesar, Roberto dos Santos da Silva e pelo capitão PM Bruno Costa mobilizou cerca de 40 policiais civis e militares. Eles cumpriram 10 medidas cautelares diversas de prisão aos suspeitos de terem tentado linchar dois policiais militares, ao arremessarem pedras e entrarem em vias de fato contra os mesmos, além de tentarem invadir o quartel. Um dos dois suspeitos que não foram localizados teria adentrado a viatura policial e se apossado de uma espingarda calibre 12, vindo a efetuar dois disparos de munição não letal (bala de borracha).

Ao término da operação, foram detidos sete suspeitos, sendo que seis foram localizados em Teixeirópolis e um em Ji-Paraná. Dois não foram encontrados e um dos supostos envolvidos descobriu-se que era menor de idade. Por esse motivo não pode ser apreendido. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão, sendo apreendidos alguns aparelhos celulares. Os detidos na operação foram notificados das medidas cautelares diversas e passarão a utilizar o monitoramento por meio de tornozeleiras e terão restrição a determinados locais da cidade, além de distanciamento em relação às vítimas, às testemunhas e ao quartel onde ocorreram os fatos.

De acordo com o delegado Julio, existem imagens de câmeras de videomonitoramento que comprovam o envolvimento dos detidos. Eles serão indiciados por resistência, desacato e lesão corporal, sendo que o suspeito que se apossou da espingarda dentro da viatura, além desses delitos, também responderá por disparo de arma de fogo. Quanto aos três detidos no dia do ocorrido, incluindo o presidente da Câmara Legislativa, eles serão apenas intimados.

Na visão do delegado Roberto, esta foi uma resposta dada aos munícipes de Teixeirópolis que estavam temerosos em razão do ocorrido com contra os policiais. “Se eles praticaram isso contra os policiais militares que são o Estado presente naquela cidade, imagine o que seriam capazes de fazer com pessoas comuns”, frisou o delegado e tranquilizou a população afirmando que a Polícia está diligente e presente para prezar pela segurança daqueles munícipes.

Segundo o capitão PM Bruno, com essa operação a cidade, que já era tranquila, irá permanecer por um bom tempo sem esse tipo de problema. Bruno destacou que, infelizmente, há pessoas que quando fazem uso de bebida alcoólica, perdem a própria razão e pagam por essa inconsequência. “Fica o alerta para as pessoas. Ao se divertirem, não se excedam. E se o fizerem, saibam que as polícias civil e militar, ou qualquer outro órgão do sistema de segurança, irá agir”, alertou.

