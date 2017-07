POLICIAL MILITAR FOI ESFAQUEADO EM HUMAITÁ

Um policial do 4° Batalhao de Policia Militar do Amazonas foi esfaqueado nesta noite de sexra-feira (02) após sair de serviço. O soldado PM identificado como Rogério Umbelino, estava nos festejos em honra a Nossa Senhora da Conceição, quando foi surpreendido e atingido por 10 perfurações, pelo corpo. O elemento infrator do delito foi preso e conduzido ao 8°DIP onde aguardará medidas cabíveis pela justica local. O Polícial Umbelino foi segundo militar a ser esfaqueado em menos de 2 anos.

Testemunhas relataram que o policial militar estava passeando a paisana nas proximidades da Catedral, quando foi abordado por vários elementos suspeitos que passaram a agredi-lo, e que um dos suspeitos, puxou uma faca desferindo vários golpes contra o policial, totalizando dez perfurações superficiais, testemunhas disseram ainda que o PM atingido estava desarmado.

O fato chamou a atençao imediata de várias pessoas no local. Uma ambulancia resgatou o militar ferido, para o Hospital Regional onde foi atendido rapidamente. O laudo médico expedido deram conta que o policial esta fora de perigo e que as perfuracoes embora tenham sido numerosas foram razas e não oferecem risco de vida. O policial ferido perdeu bastante sangue, está em observação e fora de perigo. O acusado preso de ter cometido o delito contra o policial, reside no bairro de Nossa Senhora do Carmo, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio que pode ser agravada por ser tratar de um policial.

De acordo com os agentes da saúde o PM perdeu muito sangue, mas passa bem e esta fora de perigo.

Após a notícia sobre a tentativa de morte de um policial militar se espalhar nos grupos do whatsapp e nas redes sociais facebook e stagram, vários PMs foram ao Hospital Regional de Humaitá, chegando a lotar os corredores da sala de emergência, em uma demonstração de união e solidariedade da categoria no município.

acriticadehumaita.com.br