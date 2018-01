Policiais militares apreendem veículo furtado em Apuí

​​​Na madrugada desta quinta-feira (18/01), a guarnição de serviço do 2º Pelotão Policial do 4º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento por vias públicas do município de Apuí (a 453 quilômetros de distância de Manaus em linha reta), no sul do Amazonas, efetuou abordagem em um veículo que se encontrava estacionado em um posto de combustível no Centro da cidade.

Após verificação, foi constatado que o veículo marca Corsa de cor preta se encontrava com placa clonada, pois a placa original apresentava restrições de roubo/furto na Delegacia daquele município. O veículo foi apreendido e apresentado na 71° DIP, juntamente com o suposto proprietário para os procedimentos cabíveis.

FOTO: DIVULGAÇÃO/DCS-PMAM