Policiais da SSP prendem irmãos foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam na manhã desta terça feira (21), em Manaus, dois irmãos foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A prisão foi efetuada por uma equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop).