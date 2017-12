POLÍCIA MILITAR PRENDE MAIS UM TRAFICANTE EM TAPAUÁ-AM

Policiais Militares do 4°BPM- (Humaitá) em missão na cidade de Tapauá, efetuaram a prisão do nacional GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS (19), pelo crime de Tráfico de drogas

Equipe formada pelo Cb Pm C. Sá, Sd Pm Relvas, Sd Pm Márcio Rola, Sd Pm J. Gonçalves, Sd Pm Ailton Neves, com apoio do 2° Pelotão no Comando do 3° Sgt Jesus, em operação de segurança pelas ruas de Tapauá, quando por volta das 11h10min, avistou o acusado GABRIEL, em atitude suspeita na esquina da Av. Presidente Costa e Silva com Rua Raimundo Jorge de Andrade, feito a abordagem, foi encontrado no bolso de sua Bermuda, a quantia de 11 (onze) trouxinhas de substância aparentemente cocaína, 9 (nove) de aparentemente maconha e 64,00 reais em espécie sendo o lucro da venda ilegal de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado que foi conduzido para 64° DIP, com sua integridade física e moral preservada, para os procedimentos cabíveis.

Mais informações e sugestões podem ser feitas diretamente no endereço da Unidade Policial situada na Rua Raimundo Jorge de Andrade, bairro Açaí ou ainda através do telefone da viatura 991774453.

Por Deus! Pelo Povo! Pelo Amazonas! Por Tapauá!