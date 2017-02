POLICIA MILITAR PRENDEU DOIS ASSALTANTES PERIGOSOS EM MATUPÍ

Uma dupla de assaltantes foram presos no final da tarde deste domingo na comunidade de Maravilha que fica a cerca de 12km do Distrito de MATUPÍ que fica distante 180km de Humaita.

Segundo informações colhidas em MATUPÍ os dois elementos suspeitos estavam assaltando motoristas ao longo da Transamazonica com registro de dois fatos envolvendo um caminhão Tanque e outro veículo particular. Segundo testemunhas os elementos fingiam estar com problemas em sua motocicleta modelo HONDA BROZ de cor branca, sinalizando precisar de ajuda, quando as vítimas paravam eles anunciavam o assalto. O local escolhido por eles foi próximo ao lanche do Jorge no km 150.

A polícia militar foi acionada em MATUPÍ que ao tomarem ciência dos fatos, iniciaram investigação junto a comunidade sobre a presença ou chegada de dois elementos suspeitos em uma motocicleta branca. Os elementos abasteceram em um posto do distrito e logo em seguida seguiram em direção ao Apuí, contou um bombeiro aos policiais. Diante das informações a guarnição de policiais do distrito iniciaram buscas pelos elementos na estrada em direção ao Apuí. Para a surpresa da guarnição que efetuam as buscas, os elementos suspeitos foram encontrados na comunidade de “Maravilha”. Os policiais ao avistarem os dois elementos fizeram abordagem e encontraram com os suspeitos duas armas sendo uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 com os quais realizaram os assaltos. Diante da constatação dos fatos os policiais efetuam a prisão dos dois suspeitos que já foram encaminhados para o 8° DIP em HUMAITA.

AS

s primeiras informações dão conta de que a motocicleta usada pelos elementos suspeitos é roubada, e os nomes com os quais se identificaram são falsos.

A eficiência dos policiais no Distrito de MATUPÍ tem sido destacadas constantemente nos grupos sociais de MATUPÍ.

As características dos elementos presos são de criminosos frios e experientes no mundo do crime. Parabéns aos policiais envolvidos nesta captura. Os dois elementos suspeitos já

estão em Humaita onde estão sendo ouvidos e devem ficar presos aguardando julgamento da justiça local.

POR. CHAGUINHA DE HUMAITA