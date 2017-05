Policia Federal vai intensificar combate à corrupção nas prefeituras

No momento em que a “Operação Lava-Jato” apura crimes financeiros cometidos no topo da política brasileira e atrai as atenções de todo o País, a Polícia Federal (PF) também irá intensificar o combate à corrupção em nível municipal.

A necessidade de aumentar as investigações revela uma preocupação do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos (SRDP), situado na Sede da PF, em Brasília, a respeito dos esquemas montados para investir contra as prefeituras. “Hoje, temos uma preocupação muito grande com o nível municipal, onde verificamos que há um certo descuido por parte dos órgãos fiscalizadores.

O foco maior está sendo a ‘Lava-Jato’, então identificamos que isso gerou uma certa liberdade para os municípios e, às vezes, alguma questão de desvio não está sendo tratada da forma que achamos que deveria estar sendo”, declarou o chefe da SRDP, delegado federal Rolando Alexandre de Souza.