Polícia Federal deflagra operação para desarticular grupo criminoso que furtava Correios

A Polícia Federal, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, deflagrou a Operação “Sedex 10”, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso, sediado em Cuiabá, capital mato-grossense, que praticava furtos em agências dos Correios na região de Ji-Paraná, em Rondônia.

Na operação foram cumpridos quatro mandados expedidos pela Justiça Federal, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Cuiabá.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e de veículos dos investigados.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de furto e de associação criminosa.