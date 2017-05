Polícia Federal deflagra operação de combate à pornografia infantil no AM

18 de maio de 2017 Redação

18 de maio de 2017 Redação

18 de maio de 2017 Redação

18 de maio de 2017 Redação

18 de maio de 2017 Redação

18 de maio de 2017 Redação

A operação Cabrera foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (18). A ação visa reprimir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos de pornografia infantil na internet. Cerca de 370 policiais participam da ação.

Segundo a PF, 93 mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas e uma condução coercitiva, devem ser cumpridas. A ação foi deflagrada no Distrito Federal, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goias, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Para, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A operação ocorre no “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

O nome da operação presta homenagem a Araceli Cabrera Sánchez Crespo, uma menina brasileira de 8 anos que foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em 18 de maio de 1973, crime que até hoje permanece impune. Posteriormente, a data ficou instituída como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de posse, compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, com penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código penal Brasileiro que variam de 1 a 6 anos de reclusão.

Fonte: noticiadoam.com