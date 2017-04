Polícia Federal apreende mais de 500 kg de droga no município de Amaturá

acritica.com

A Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, em atuação conjunta com a Força Tarefa Base Anzol, composta pela Polícia Federal, Polícias Militar e Civil do Estado do Amazonas, efetuou na tarde da tarde desta quinta-feira (13), a apreensão de um carregamento de aproximadamente 640 Kg de drogas, sendo 505 kg de cocaína e 135 kg Skunk, nas proximidades do município de Amaturá/AM.

A ação policial teve início na última terça feira dia (12), para verificação de informação recebida na PF de que uma lancha suspeita de transportar drogas estaria nas proximidades do município, com pane em um dos motores.

Durante as diligências para averiguação, em um Igarapé na calha do Rio Solimões, foi localizado uma lancha com 02 motores de grande potência, aparentemente abandonada, junto a qual foram encontrados aproximadamente 40 kg de cocaína e 04 armas de fogo, sendo uma pistola 9mm, duas espingardas calibres 12 e 16 e uma carabina Puma, que supostamente estariam sendo utilizadas para a escolta do entorpecente.

Como se tratava de lancha especialmente preparada para o transporte de drogas, foi solicitado apoio de cães farejadores da Polícia Militar, sendo localizado restante da carga de drogas após minuciosa busca na mata. Da ação um indivíduo foi preso, sendo encaminhado ao presídio de Tabatinga/AM após a formalização do auto de prisão em flagrante.

