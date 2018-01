Polícia Federal apreende 438kg de maconha escondidos em porão de balsa, perto de Tefé

acritica.com

Manaus

Além da droga, um fuzil 762 com diversas munições do mesmo calibre também foi encontrado. Balsa transportava seixo e botijões de gás.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal (PF) no Amazonas apreendeu, nesta sexta-feira, cerca de 438kg de maconha tipo skunk, durante uma fiscalização na calha do Rio Japurá, perto do município de Tefé.

Durante a ação, que teve apoio do Batalhão da Polícia Militar de Tefé, também foi apreendido um fuzil calibre 762 e diversas munições do mesmo calibre. Um homem foi preso.

Segundo a PF, a droga era transportada no porão de uma balsa que vinha da região do município de Japurá carregando seixo e botijas de gás. Segundo o responsável pela embarcação, a droga e o armamento são de origem colombiana.

O registro do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos preliminares de polícia judiciária foram realizados na Delegacia da Polícia Civil de Tefé/AM. Posteriormente, a Polícia Federal dará continuidade às investigações.

