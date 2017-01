POLÍCIA CIVIL APROVA GREVE PARA DIA 25 EM ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NA SEDE DO SINPOL

Durante assembléia geral realizada na sede do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM), na noite desta quarta-feira (18), foi aprovada por 620 associados a pauta que previa a deflagração de greve, depois de inúmeras tentativas de negociação com o governo e com realização de várias manifestações públicas em portas de delegacias.

A paralisação está prevista para o dia 25 deste mês, mas a partir desta quinta-feira se inicia um processo de atendimento limitado apenas aos casos inadiáveis, de acordo com a legislação, segundo assegurou o vice-presidente do Sinpol-AM, Odirlei Araújo.

Moacir Maia, presidente do Sinpol-AM, discursa durante a

assembleia geral (Foto: Almir Cardoso – Portal do Zacarias)

Depois de fracassada mais uma tentativa de negociação para o pagamento da 3ª parcela do escalonamento salarial dos policiais civis do Amazonas, na última segunda-feira, quando uma comissão foi à sede do governo tentar negociar com o governador José Melo e ele não recebeu os representantes da categoria, a greve ficou mais próxima de acontecer.

A Lei 4.059 de 11 de julho de 2014 assegura o pagamento do escalonamento aos policiais civis.

Os servidores deveriam receber em quatro parcelas divididas entre 2015 e 2018, mas somente as duas primeiras parcelas foram pagas até agora pelo Estado, segundo o Sinpol.