Polícia apreende uma 1,25 tonelada de drogas e prende duas pessoas no interior do Amazonas

Grupo de policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas acaba de efetuar a apreensão de uma tonelada de drogas em um município próximo de Manaus. Duas pessoas foram presas.

Pouco depois o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu outros 250 quilos de drogas também no interior do Estado.

Nesta sexta-feira (27), às 9h, a SSP-AM fará coletiva de imprensa na Delegacia-Geral, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, para dar as informações sobre as apreensões.