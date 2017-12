Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha e munições de fuzis em Maraã, no AM

acritica.com

Manaus (AM)

Apreensão ocorreu nessa quinta-feira (7) no Rio Japurá, nas proximidades do porto da cidade. Suspeitos conseguiram fugir do local

Cerca de 1,5 tonelada de maconha tipo “skunk” foi apreendida nesta quinta-feira (7) no município de Maraã (a 633 quilômetros de Manaus). Munições de fuzis também foram encontradas pela polícia. Os traficantes fugiram do local.

A apreensão ocorreu por volta das 15h durante patrulhamento dos policiais no Rio Japurá em combate à pirataria e ao tráfico de drogas. Após atracarem no porto da cidade, a polícia recebeu denúncia de que dentro de um furo (canal do rio), a uma distância de aproximadamente 30 minutos, traficantes fortemente armados com fuzis 7,62 estavam com grande quantidade de drogas.

A equipe composta por 12 policiais fez uma diligência no local, no entanto, os traficantes conseguiram fugir. A droga foi levada para Tefé onde os procedimentos cabíveis serão realizados.

