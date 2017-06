Platiny Soares visita municípios do interior para acompanhar projetos

Na última sexta-feira (23), o deputado estadual Platiny Soares (DEM) esteve junto ao governador David Almeida (PSD), em viagem a alguns municípios do Amazonas, para ver de perto a execução de obras que vão melhorar a qualidade de vida no interior.

Uma das cidades visitadas foi Lábrea, onde na oportunidade foi anunciado o asfaltamento de todas as ruas, incluindo a pista do aeroporto local. “A decisão acertada do governador, de olhar de perto as condições dos nossos municípios, tem meu total e irrestrito apoio”.

Ainda durante a viagem, o município de Carauari também recebeu a visita do parlamentar, do governador e de demais autoridades, para acompanhar o desenrolar dos projetos desenvolvidos pelo Executivo.

“Os moradores de Carauari estão de parabéns por sua hospitalidade. Trouxemos em nossa bagagem boas lembranças e a certeza de que somando esforço poderemos oferecer um futuro de prosperidade para toda a comunidade”, destacou Platiny.

Foto: Fabio Romão