PLANO EMERGENCIAL DE SAÚDE Francisca Mendes pronto para acelerar cirurgias e exames

Francisca Mendes pronto para acelerar cirurgias e exames

O Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), credenciado como Unidade de Assistência em alta Complexidade Cardiovascular e Centro de Referência, na região Norte, em cardiologia e cirurgia cardíaca, pelo Ministério da Saúde, ganhou materiais, equipamentos e máquina de hemodinâmica para acelerar os procedimentos de saúde e cirurgias cardíacas. Aproximadamente 300 cirurgias cardiovasculares estão programadas para serem realizadas nos próximos meses.

A medida está inserida no Plano Emergencial de Saúde do Governo do Estado. Com ajuda do Fundo de Promoção Social (FPS), a unidade foi equipada e adquiriu instrumentos para reforçar o atendimento. Cerca de R$ 2 milhões foram destinados para a aquisição de próteses e órteses, essenciais para dar andamento à fila de espera de cirurgias cardiológicas da unidade.

O governador David Almeida implantou o plano em maio para melhor atender a população e zerar as filas de espera. O Projeto Fila Zero já apresenta resultados positivo, em 1 mês, com a diminuição de 137 mil para 92,2 mil, redução de 33%.

O tratamento de arritmias cardíacas também será agilizado com a instalação esta semana de mais uma máquina de hemodinâmica. Por meio dela, são realizados mais de 30 exames especializados na área cardíaca e neurológica como cateterismo, angioplastia, angiografia cerebral e embolização de Aneurisma Cerebral, entre outros.

Com o equipamento que está em funcionamento hoje, o Francisca Mendes oferta todos os meses os 50 procedimentos de cateterismos, 20 procedimentos neurológicos, além de procedimentos vasculares e implantação de marca passo. “Com a nova máquina, vamos ofertar o dobro de exames e procedimentos”, afirmou Pedro Elias, diretor do hospital.

O total de procedimentos realizados em Cardiologia Intervencionista, Arritmologia, Vascular e Cirurgia Cardíaca totalizou 2.904, no ano passado.

Cirurgias mais ágeis e precisas

A máquina de hemodinâmica, Siemens, Artis Zee Ceiling, tem tecnologia de ponta para exames de alta complexidade cardíacas feitas em 15 minutos. Apresenta imagens de alta resolução em três dimensões (altura, largura e profundidade) e rotação até 360 graus. O procedimento de ablação, tratamento de arritmias, com colocação de cateteres através das imagens da hemodinâmica vai ser mais preciso e ágil, assim como as cirurgias cardíacas, explica a gestora do Serviço de Hemodinâmica do hospital, Francisca Garcia.

O Hospital atende toda a demanda do Estado do Amazonas e estados próximos, na cardiologia e cirurgias cardíacas pediátricas, neonatais, cardiopatias congênitas e procedimentos neurológicos.