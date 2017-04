Plano dos fugitivos da Vidal Pessoa era matar família de chefe da FDN

Manaus (AM)

“Sangue se paga com sangue”. A declaração é de Thiago Silva Nascimento, um dos detentos que fugiu da Cadeia Raimundo Vidal Pessoa na manhã desta segunda-feira, ao revelar que o plano dos fugitivos era matar integrantes da Família do Norte (FDN) por vingança.

Preso por homicídio e tráfico de drogas, Thiago Silva Nascimento declarou ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e afirmou que os bandidos fugiram da cadeia para “se expandir no Estado do Amazonas” e “fazer a vingança” contra os rivais da Família do Norte,

O plano deles, conforme relatou Thiago, já estava traçado. “Nós ia (sic) começar pela Compensa. Primeiro era a família do Zé Roberto, por que ele mandou matar nosso pessoal do PCC lá no fechado (regime fechado do Compaj)”, afirmou o bandido, após ser recapturado.

O Zé Roberto a quem Thiago se refere é José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, líder da FDN, facção que foi apontada como a responsável pela matança no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em janeiro deste ano. Na ocasião, 56 presos foram mortos, naquela que foi a segunda maior carnificina em presídios da história no Brasil.

Thiago foi recapturado junto com Rômulo Brasil da Costa, Fabrícia Duarte Araujo e Janderson Rolim Matos depois que eles fugiram da Vidal Pessoal após serrarem a grade de uma das celas.

Com marcas no rosto por conta da fuga, e mostrando frieza, Thiago reafirmou que a facção criminosa a qual pertence quer vingança. “Sangue se paga com sangue, eles derramaram o sangue dos nossos irmãos e vamos derramar o deles também”.

De acordo com Thiago, a organização pela vingança está acontecendo não apenas no Amazonas, mas em todos os Estados do País, além de outros quatro países onde há atuação do PCC. “Nós tava (sic) se organizando para ter um salve (fuga) e matar todos esses FDN maldito (sic)”.