‘Piratas do rio’ são presos em Manacapuru e colocados na lama pela população

Danilo Alves

Manaus (AM)

Cinco suspeitos de roubar lancha para cometer assaltos no rio Solimões foram amarrados e deitados com os rostos na terra

Cinco homens foram presos na manhã deste domingo (1º) na comunidade do Lago do Arapapá, em Manacapuru, a 84 quilômetros da capital, suspeitos de roubarem uma lancha para cometer assaltos no rio Solimões. Eles foram presos e amarrados pela população e depois colocados deitados com os rostos na lama por cerca 30 minutos até a chegada da Polícia Militar.

Conforme informações do sargento Ailton Sidney, do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), os cinco suspeitos roubaram uma embarcação de um comerciante na noite de ontem, sábado (30), na comunidade do Laranjal. Por volta das 9h deste domingo, pescadores avistaram a lancha próximo ao lago do Arapapá, quando decidiram abordar os suspeitos.

Foto: Divulgação

“Nós fomos acionados via rádio que a própria comunidade, cansada de tantos roubos, capturou e agrediu os suspeitos. Depois disso, eles amarraram os homens e os fizeram deixar de rosto virado para a lama. Só então que a viatura da PM chegou e retirou os suspeitos de lá”, disse. Ainda segundo o PM, os suspeitos jogaram as armas no rio antes de serem levados à superfície.

Os suspeitos foram identificados como Charles Gomes Nunes, 27, Elielson da Silva Maia, 22, Felipe Ribeiro Martins, 20, Gessiney Monteiro de Souza, 20, e Fábio Júnior da Costa Faria, 28. Todos eles foram encaminhados à Delegacia Interativa de Manacapuru e devem responder pelo crime de roubo. A lancha, segundo a PM, foi devolvida ao proprietário.

Fonte: acritica.com