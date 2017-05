PF cumpre em Humaitá mandados de operação contra tráfico internacional de drogas

Município é um dos alvos da operação “Las Chicas”, que cumpre mandados expedidos em Rondônia.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (4) a operação “Las Chicas”. O município de Humaitá, a 590 Km de Manaus, é um dos alvos da ação, que investiga o tráfico de drogas internacional no Amazonas, Rondônia e Pará.

A PF não informou o número de mandados cumpridos em Humaitá. No total, são 54 mandados judiciais, sendo 20 de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e 15 conduções coercitivas nos três estados. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guajará-Mirim/RO.

Segundo o órgão, a logística do transporte das drogas era feita a partir das cidades de Porto Velho e Vilhena/RO, onde as drogas eram armazenadas, escondidas em veículos e distribuídas para Norte, Nordeste e Sudeste do país.

Após serem ouvidos na Superintendência e Delegacias da Polícia Federal em Rondônia, os presos serão encaminhados para presídios estaduais e responderão, perante a Justiça Federal, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

